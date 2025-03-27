Уже скоро начнется продажа билетов на матчи сборной Латвии на чемпионате Европы по баскетболу - кто станет нашими соперниками?
На следующей неделе, 3 апреля, начнется продажа билетов на групповые матчи и игры плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2025 года с участием сборной Латвии, сообщают организаторы соревнований. Билеты можно будет приобрести с 12:00 на сайте bezrindas.lv. Сегодня стало известно, с кем именно нашей сборной предстоит сразиться.
В этом этапе продаж будут доступны билеты на пять матчей группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, которые пройдут в Риге. Соперниками мужской сборной Латвии по баскетболу на групповом этапе финального турнира чемпионата Европы по баскетболу в Риге станут Сербия, Чехия, Турция, Эстония и Португалия.
Латвия сыграет с Турцией 27 августа, Эстонией - 29 августа, Сербией - 30 августа, Португалией - 1 сентября и Чехией - 3 сентября.
Сборная Латвии сыграет в эти дни в 18:00. Затем 6 и 7 сентября состоятся по четыре матча 1/8 финала, 9 и 10 сентября – по два четвертьфинала, 12 сентября – два полуфинала, а 14 сентября команды разыграют бронзовые медали и чемпионский титул.
Минимальная стоимость билетов на матчи сборной Латвии составит 30 евро, а на игры 1/8 финала и полуфиналы – от 120 евро, четвертьфиналы – от 100 евро. Билеты на отдельные медальные матчи будут доступны от 150 евро.
Следующий этап продаж начнется в начале мая, когда будет известен полный календарь матчей группового этапа, и можно будет приобрести билеты на отдельные игры в Риге, а также на плей-офф.
В финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. Игры группового этапа пройдут в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который пройдет в Риге, где в первой половине сентября определятся медалисты турнира.