Уже скоро начнется продажа билетов на матчи сборной Латвии на чемпионате Европы по баскетболу - кто станет нашими соперниками?

В этом этапе продаж будут доступны билеты на пять матчей группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, которые пройдут в Риге. Соперниками мужской сборной Латвии по баскетболу на групповом этапе финального турнира чемпионата Европы по баскетболу в Риге станут Сербия, Чехия, Турция, Эстония и Португалия.