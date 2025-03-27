Церемония жеребьевки групп финального турнира чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 2025 года (EuroBasket 2025) в Рижском цирке.
В мире
Сегодня 17:02
Названы страны, с которыми в финальном турнире чемпионата Европы будут играть латвийские баскетболисты
Мужская сборная Латвии по баскетболу в финальном турнире чемпионата Европы в Риге будет играть в группе с командами Сербии, Чехии, Турции, Эстонии и Португалии, выяснилось во время жеребьевки.
Латвия сыграет с Турцией 27 августа, Эстонией - 29 августа, Сербией - 30 августа, Португалией - 1 сентября и Чехией - 3 сентября.
В группе B в Тампере будут играть Германия, Литва, Черногория, Финляндия, Великобритания и Швеция.
Группу С в Лимассоле составят Испания, Греция, Италия, Грузия, Босния и Герцеговина и Кипр.
В группе D в Катовице сыграют Франция, Словения, Польша, Израиль, Бельгия и Исландия.
По четыре лучшие команды квалифицируются для турнира плей-офф, который пройдет в Риге в первой половине сентября и где определятся обладатели медалей.