Латвийцам напомнили: то, что вы несете к мусорнику, часто еще можно использовать иначе
Весна и приближение праздников — подходящее время, чтобы пересмотреть повседневные привычки и внимательнее относиться к использованию ресурсов, в том числе тщательнее сортировать отходы, подчеркивает Государственная служба окружающей среды (VVD).
В Латвии один житель в среднем создает около 400 килограммов отходов в год. При этом примерно половина из них подлежит переработке. Это означает, что значительная часть того, что ежедневно выбрасывается, на самом деле является ресурсами, которые можно использовать повторно.
Сортировка отходов — простой и доступный каждому способ заботиться о более чистой окружающей среде. Самый важный шаг — начинать сортировать отходы уже дома, отдельно отделяя разные материалы и правильно подготавливая их к сдаче.
Чтобы упростить правильную сдачу отходов, VVD призывает пользоваться сайтом skiroviegli.lv. Там в одном месте доступна понятная информация о возможностях сортировки по всей Латвии, в том числе карта ближайших площадок и пунктов сортировки, а также объяснения, куда можно сдать, например, текстиль, мебель или отслужившую электротехнику.
В Латвии доступны как пункты и площадки раздельного сбора отходов, так и места депозитной системы. Там можно сдавать пластиковую, стеклянную и металлическую упаковку, электроприборы, крупногабаритные и строительные отходы, а также другие материалы.
VVD подчеркивает: то, что происходит с нашими отходами, во многом зависит от нас самих. Попадут ли они на полигон или будут переработаны, определяют ежедневные решения. Сортируя отходы, мы не только уменьшаем загрязнение, но и способствуем устойчивому обороту ресурсов и более чистому будущему.