Сегодня 18:45
Простая закуска без лишних затрат: запеченные помидоры с сырной начинкой и хрустящей корочкой
Когда хочется приготовить что-то легкое, красивое и быстрое, запеченные помидоры с творожным сыром становятся очень удачным вариантом. Это блюдо подходит и для обычного ужина, и для ситуации, когда хочется подать простую, но симпатичную закуску.
Ингредиенты:
- 4 крупных плотных помидора
- 150 г творожного сыра
- 1 зубчик чеснока
- небольшой пучок зелени
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- соль
- черный перец
Способ приготовления:
Помидоры разрежьте пополам и при необходимости аккуратно удалите часть мякоти, чтобы начинка лучше держалась. Творожный сыр смешайте с измельченной зеленью, чесноком, солью и перцем.
Наполните половинки помидоров сырной массой. Сверху посыпьте панировочными сухарями, слегка сбрызните маслом и поставьте в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.
Помидоры должны стать мягкими, а верх — слегка золотистым. Блюдо получается сочным, нежным и с приятной хрустящей корочкой.