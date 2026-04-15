Простая закуска без лишних затрат: запеченные помидоры с сырной начинкой и хрустящей корочкой
Когда хочется приготовить что-то легкое, красивое и быстрое, запеченные помидоры с творожным сыром становятся очень удачным вариантом. Это блюдо подходит и для обычного ужина, и для ситуации, когда хочется подать простую, но симпатичную закуску.

Ингредиенты:

  • 4 крупных плотных помидора
  • 150 г творожного сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • небольшой пучок зелени
  • 3 ст. л. панировочных сухарей
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • соль
  • черный перец

Способ приготовления:

Помидоры разрежьте пополам и при необходимости аккуратно удалите часть мякоти, чтобы начинка лучше держалась. Творожный сыр смешайте с измельченной зеленью, чесноком, солью и перцем.

Наполните половинки помидоров сырной массой. Сверху посыпьте панировочными сухарями, слегка сбрызните маслом и поставьте в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.

Помидоры должны стать мягкими, а верх — слегка золотистым. Блюдо получается сочным, нежным и с приятной хрустящей корочкой.

