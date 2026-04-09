Полезные советы
Сегодня 19:44
Картошка по-новому: простой теплый салат с сыром фета, зеленью и яркой заправкой
Обычная отварная картошка легко превращается в интересное и вполне блюдо, если добавить к ней сыр фета, немного красного лука и ароматную заправку на основе укропа и лимона.
Ингредиенты:
- 600 г молодого картофеля
- 150 г сыра фета
- 1/2 красной луковицы
- небольшой пучок укропа
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1-2 ст. л. лимонного сока
- соль
- черный перец
Способ приготовления:
Картофель хорошо вымойте и отварите до мягкости. Если клубни крупные, разрежьте их пополам. Затем слегка прижмите картофель вилкой, чтобы он лучше впитал заправку.
Укроп мелко порубите и смешайте с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а фету раскрошите или нарежьте небольшими кусочками.
Выложите еще теплый картофель на тарелку, сверху распределите фету и лук, затем полейте укропной заправкой. По желанию можно добавить немного лимонной цедры.