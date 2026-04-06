Недорогой и сытный ужин на каждый день: гречка с курицей и быстрым соусом

Промойте гречку, залейте двумя стаканами воды, немного посолите и варите на слабом огне 15–20 минут до готовности. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук мелко порубите. На сковороде разогрейте растительное масло, сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте куриное филе и готовьте, помешивая, пока мясо не побелеет и слегка не подрумянится. Посолите, поперчите, добавьте специи. Отдельно смешайте кетчуп с водой, влейте соус к курице и тушите еще 5–7 минут, чтобы он немного загустел. Готовую курицу можно подать с гречкой отдельно или сразу смешать все вместе в сковороде.