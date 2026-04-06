Недорогой и сытный ужин на каждый день: гречка с курицей и быстрым соусом
Otkrito.lv

Это простой домашний рецепт, который не требует дорогих продуктов и долгой готовки. Блюдо получается сытным, понятным по вкусу и хорошо подходит для обычного обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречки
  • 400–500 г куриного филе
  • 1 небольшая луковица
  • 2–3 столовые ложки кетчупа
  • 100–150 мл воды
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • соль
  • черный перец
  • специи по вкусу

Как готовить:

Промойте гречку, залейте двумя стаканами воды, немного посолите и варите на слабом огне 15–20 минут до готовности. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук мелко порубите. На сковороде разогрейте растительное масло, сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте куриное филе и готовьте, помешивая, пока мясо не побелеет и слегка не подрумянится. Посолите, поперчите, добавьте специи. Отдельно смешайте кетчуп с водой, влейте соус к курице и тушите еще 5–7 минут, чтобы он немного загустел. Готовую курицу можно подать с гречкой отдельно или сразу смешать все вместе в сковороде.

