Сегодня 18:46
Недорогой и сытный ужин на каждый день: гречка с курицей и быстрым соусом
Это простой домашний рецепт, который не требует дорогих продуктов и долгой готовки. Блюдо получается сытным, понятным по вкусу и хорошо подходит для обычного обеда или ужина.
Ингредиенты:
- 1 стакан гречки
- 400–500 г куриного филе
- 1 небольшая луковица
- 2–3 столовые ложки кетчупа
- 100–150 мл воды
- 2 столовые ложки растительного масла
- соль
- черный перец
- специи по вкусу
Как готовить:
Промойте гречку, залейте двумя стаканами воды, немного посолите и варите на слабом огне 15–20 минут до готовности. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук мелко порубите. На сковороде разогрейте растительное масло, сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте куриное филе и готовьте, помешивая, пока мясо не побелеет и слегка не подрумянится. Посолите, поперчите, добавьте специи. Отдельно смешайте кетчуп с водой, влейте соус к курице и тушите еще 5–7 минут, чтобы он немного загустел. Готовую курицу можно подать с гречкой отдельно или сразу смешать все вместе в сковороде.