Из-за новых правил отели и рестораны в ЕС ждут перемены - что важно знать туристам?
Шампуни в маленьких бутылочках и соусы в пакетиках скоро исчезнут из отелей и ресторанов ЕС. Новые правила изменят привычный сервис для миллионов туристов уже в ближайшие годы.
Европейский союз запрещает использование одноразового пластика в гостиницах и ресторанах — особенно это касается душевых гелей и шампуней. Такое решение приняли чиновники ЕС с целью сократить и в перспективе полностью отказаться от одноразового пластика в сфере гостеприимства.
Цель — добиться того, чтобы отели и рестораны заменили индивидуальные упаковки настенными дозаторами, которые можно наполнять из многоразовых контейнеров. В ресторанах же планируется использовать только оригинальную упаковку для таких продуктов, как соусы и приправы.
Изменения не вступят в силу сразу, однако ожидается, что уже с 2030 года одноразовая упаковка будет полностью запрещена. Пока же с 12 августа начнется постепенное внедрение новых правил, а страны ЕС будут адаптироваться к новой политике и системам.
Цель этого решения — увеличить повторное использование и переработку продукции, а также усилить ответственность производителей за сокращение пластиковых отходов по всему ЕС.
Путешественникам рекомендуется начинать брать с собой собственные средства гигиены или заранее уточнять, какие продукты предоставляет отель, чтобы подготовиться к изменениям, которые вскоре станут стандартом отрасли.