Вкус зимнего вечера: запеченные яблоки с медом, корицей и орешками

Найти по-настоящему полезный десерт в зимний период — задача не из легких. Запеченные яблоки с медом и кедровыми орешками решают её на 100%. Благодаря термической обработке они легче усваиваются, сохраняя при этом важные микроэлементы, а отсутствие сахара делает это блюдо идеальным завершением легкого ужина.

Ингредиенты:

  • Крупные яблоки (лучше твердых сортов) — 4 шт.
  • Натуральный мед — 4 ч. л.
  • Кедровые орешки — 30–40 г.
  • Корица — по вкусу.
  • Вода — 2–3 ст. л.

Пошаговое приготовление:

Подготовка: яблоки тщательно вымойте. Срежьте «крышечку» с хвостиком или просто аккуратно удалите сердцевину с помощью ножа или специальной выемки. Важно не прорезать яблоко насквозь, чтобы сок и мед остались внутри.

Начинка: в каждое углубление положите по чайной ложке кедровых орешков, посыпьте корицей и сверху добавьте по ложке меда.

Запекание: выложите яблоки в форму для запекания. На дно формы подлейте немного воды — это создаст эффект пара, и кожица яблок не лопнет, а станет мягкой.

Финал: отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 15–25 минут (время зависит от сорта яблок и их размера). Как только яблоки станут мягкими, а по кухне разольется аромат корицы — десерт готов.

