Латвийцам рассказали, почему диких зверей зимой лучше не подкармливать и что делать, если уже начали

Зимой подкормка лесных зверей не является необходимой, однако, если она начата, то ее обязательно нужно продолжать до весны, сообщил представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс. Косули зимой питаются побегами брусники, кустарниками и ветками, однако этот период года является тяжелым, и часть животных погибает. После этого эти животные становятся пищей для других. Подкормка занимает лишь небольшую часть истории жизни животных, а в целом звери приспособлены к выживанию без участия человека, отмечает Лиелкалнс.