Латвийцам рассказали, почему диких зверей зимой лучше не подкармливать и что делать, если уже начали
Специалисты Рижского зоопарка напоминают: зимняя подкормка диких животных не обязательна, но, начав ее, важно продолжать до весны и соблюдать правила, чтобы не навредить зверям и не привлечь их к человеческому жилью.
Зимой подкормка лесных зверей не является необходимой, однако, если она начата, то ее обязательно нужно продолжать до весны, сообщил представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс. Косули зимой питаются побегами брусники, кустарниками и ветками, однако этот период года является тяжелым, и часть животных погибает. После этого эти животные становятся пищей для других. Подкормка занимает лишь небольшую часть истории жизни животных, а в целом звери приспособлены к выживанию без участия человека, отмечает Лиелкалнс.
Если же зверей все-таки подкармливают, необходимо учитывать их рацион и поведение и обязательно кормить вплоть до весны.
Травоядным в лесу нередко оставляют капусту, морковь и другие овощи, однако это совершенно неправильно, поскольку они замерзают, кроме того, организм косуль не привык к таким овощам, поэтому у них могут возникнуть расстройства пищеварения.
Если возникает желание подкармливать зверей, Лиелкалнс рекомендует обращаться в охотничьи клубы, чтобы выяснить, какой корм лучше всего использовать. Там также можно узнать места, где звери собираются, чтобы принесенная пища не превратилась в лесной мусор.
Следует быть очень осторожными, выбрасывая мясо рядом с домами с мыслью, что его съест какой-нибудь дикий хищник, так как это может вызвать интерес мелких зверей, например, куниц и лис. Когда корма больше не будет, эти животные могут начать интересоваться и домашними животными, кроме того, они переносят различные заболевания, указывает Лиелкалнс.
Подкармливая диких животных, к ним нельзя приближаться, например, чтобы сделать совместные фото. Такое поведение может представлять опасность как для человека, так и для животного, предупреждает специалист зоопарка.