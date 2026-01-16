Суд ЕС расширил права пассажиров на компенсации от авиакомпаний - за что еще мы можем вернуть деньги
Суд ЕС постановил, что авиакомпании обязаны возвращать пассажирам не только стоимость отмененных билетов, но и агентские комиссии, взимаемые онлайн-платформами, даже если перевозчик не знает их точный размер.
Авиакомпании обязаны возмещать пассажирам комиссии, уплаченные туристическим агентствам, в случае отмены рейсов, даже если перевозчик не знает точный размер этой комиссии, в четверг постановил высший суд Европейского союза (ЕС).
Этим решением расширяются права пассажиров, которые бронируют поездки через онлайн-платформы.
Решение Суда ЕС связано с делом, в котором пассажиры приобрели билеты на платформе туристического агентства Opodo для перелета из Вены в Лиму авиакомпанией KLM из Нидерландов. Когда рейс был отменен, KLM возместила стоимость авиабилетов, однако не компенсировала около 95 евро, которые Opodo взяла с путешественников в качестве агентской комиссии.
Это дело рассматривал Верховный суд Австрии, который направил его в Суд ЕС для получения разъяснений. В решении 2018 года Суд ЕС постановил, что авиакомпании обязаны возмещать комиссии сторонних агентств вместе со стоимостью билета, но только в том случае, если перевозчик знал размер этой комиссии. Однако в четверг суд заявил, что не имеет значения, знает ли авиакомпания точный размер комиссии. Авиакомпании обязаны возмещать комиссию, если они соглашаются с тем, что агент от их имени выдает авиабилеты, сообщил суд.
Эта комиссия является неизбежной составной частью цены билета и поэтому считается одобренной авиакомпанией, говорится в решении.
Конкретное дело теперь будут рассматривать австрийские суды в соответствии с руководящими принципами Суда ЕС.