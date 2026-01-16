Суд ЕС расширил права пассажиров на компенсации от авиакомпаний - за что еще мы можем вернуть деньги

Это дело рассматривал Верховный суд Австрии, который направил его в Суд ЕС для получения разъяснений. В решении 2018 года Суд ЕС постановил, что авиакомпании обязаны возмещать комиссии сторонних агентств вместе со стоимостью билета, но только в том случае, если перевозчик знал размер этой комиссии. Однако в четверг суд заявил, что не имеет значения, знает ли авиакомпания точный размер комиссии. Авиакомпании обязаны возмещать комиссию, если они соглашаются с тем, что агент от их имени выдает авиабилеты, сообщил суд.