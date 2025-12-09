Многие жители Латвии признались в нехорошей привычке, которая угрожает их домам и их здоровью

В качестве основных причин, по которым люди не избавляются от такой электротехники, опрошенные называют нехватку времени, то, что имеющаяся дома техника не мешает и нет стимула сдавать её, а также почти каждый третий отмечает отсутствие поблизости пунктов приёма. Это позволяет заключить, что значительная часть — около тридцати процентов опрошенных — не осознаёт рисков, связанных с хранением дома изношенной и непригодной электротехники.