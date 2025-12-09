Многие жители Латвии признались в нехорошей привычке, которая угрожает их домам и их здоровью
Опрос жителей Латвии свидетельствует, что 41 процент людей по-прежнему хранят у себя дома ненужную электротехнику.
Несмотря на то что за последний год 59 процентов опрошенных сдали старую электротехнику, значительная часть людей — 41 процент респондентов — всё ещё хранит дома ненужные и старые электроприборы. Эти респонденты находятся в зоне риска, возможно, сами того не осознавая.
Данные опроса показывают, что относительно чаще ненужную, старую электротехнику дома хранят мужчины в возрасте от тридцати до сорока девяти лет, живущие в сельских регионах.
В качестве основных причин, по которым люди не избавляются от такой электротехники, опрошенные называют нехватку времени, то, что имеющаяся дома техника не мешает и нет стимула сдавать её, а также почти каждый третий отмечает отсутствие поблизости пунктов приёма. Это позволяет заключить, что значительная часть — около тридцати процентов опрошенных — не осознаёт рисков, связанных с хранением дома изношенной и непригодной электротехники.
Эксперты предупреждают, что устройства старше двадцати лет, например телевизоры, магнитофоны и холодильники, часто не соответствуют современным стандартам безопасности. Они могут содержать токсичные вещества, наносящие вред окружающей среде. Например, в 2024 году в Латвии было собрано 6413 тонн свинцовых аккумуляторов, что является значительным количеством. Такие устройства категорически нельзя хранить дома, поскольку при неправильном хранении они могут стать опасными — и из-за самого свинца, и из-за риска взрывов.
Кроме того, эксперты обращают внимание, что провода у устройств старше пятнадцати лет могут быть изношенными или повреждёнными, что повышает риск короткого замыкания и пожара. В свою очередь устройства с литийионными батареями, например электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты, внешние аккумуляторы, при неправильном хранении и утилизации могут воспламениться.