Гречка по-зимнему с грибами и луком: простое блюдо, которое согревает

Промойте гречку в холодной воде. В кастрюлю налейте 2 стакана воды, доведите до кипения. Добавьте гречку, щепотку соли, убавьте огонь до минимального и варите под крышкой 15–20 минут, пока вода полностью не впитается. Снимите с огня и дайте постоять под крышкой еще 5–10 минут — гречка станет более рыхлой и рассыпчатой.