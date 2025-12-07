Гречка по-зимнему с грибами и луком: простое блюдо, которое согревает
Зимой особенно хочется чего-то простого, теплого и сытного — без кулинарных подвигов и часового стояния у плиты. Гречка с грибами и луком — как раз из этой серии: знакомый вкус, доступные продукты, минимум усилий и максимум уюта в тарелке. Такое блюдо можно подать и как гарнир, и как самостоятельный ужин.
Ингредиенты (на 2–3 порции)
- гречка — 1 стакан (примерно 180–200 г);
- вода — 2 стакана;
- грибы (шампиньоны или лесные, можно замороженные) — 250–300 г;
- лук репчатый — 1 средняя луковица;
- растительное масло или смесь масла и сливочного — 2–3 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- по желанию: зубчик чеснока; щепотка сушеных трав (тимьян, орегано); небольшой кусочек сливочного масла для готовой гречки.
Как приготовить
Промойте гречку в холодной воде. В кастрюлю налейте 2 стакана воды, доведите до кипения. Добавьте гречку, щепотку соли, убавьте огонь до минимального и варите под крышкой 15–20 минут, пока вода полностью не впитается. Снимите с огня и дайте постоять под крышкой еще 5–10 минут — гречка станет более рыхлой и рассыпчатой.
Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Грибы промойте (или разморозьте, если замороженные) и нарежьте пластинками или кубиками.
На сковороде разогрейте масло. Сначала выложите лук и обжаривайте на среднем огне до мягкости и легкого золотистого цвета. Добавьте грибы, немного увеличьте огонь и готовьте, пока не испарится лишняя жидкость и грибы слегка подрумянятся. Посолите, поперчите, при желании добавьте чеснок и сушеные травы.
Выложите отваренную гречку в сковороду с грибами и луком. Аккуратно перемешайте, попробуйте на соль и перец. Прогрейте все вместе 2–3 минуты. В самом конце можно добавить небольшой кусочек сливочного масла — это сделает вкус мягче и насыщеннее.