Владельцев жилья в Латвии предупредили: это устройство у вас должно быть установлено по закону

Как отмечают эксперты, сравнительно большая часть жителей по-прежнему считает установку детектора маловажной, но с этим абсолютно нельзя согласиться. Детектор может предупредить вовремя — пока ущерб от огня ещё не причинён или минимален. Особенно ночью, когда обоняние не работает так же, как во время бодрствования, запах гари можно не почувствовать, и тогда последствия могут быть действительно трагическими. Очень важно устанавливать детекторы в домах, где живут пожилые люди, потому что они чаще могут забыть еду на плите или не задуть свечу. Детекторы недороги, их цена доходит до 20 евро, тогда как ущерб от пожара часто исчисляется десятками тысяч евро.