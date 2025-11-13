Владельцев жилья в Латвии предупредили: это устройство у вас должно быть установлено по закону
Уже пять лет во всех жилых помещениях обязательно должны быть установлены дымовые детекторы. Это определено утверждёнными Кабинетом министров «Правилами пожарной безопасности». Но в домах 17 процентов жителей Латвии они по-прежнему не установлены, свидетельствует опрос жителей, заказанный Латвийской ассоциацией страховщиков и проведённый исследовательским агентством Norstat.
Опрос показал, что дымовые детекторы установлены в 80 процентах домохозяйств. Наиболее сознательными являются люди старше шестидесяти лет (83 процента), тогда как чаще всего требование не выполняют респонденты в возрасте от 40 до 49 лет (76 процентов). Ещё 3 процента не знают, установлен ли у них дома детектор.
Почти каждый пятый опрошенный (17%) не имеет дома дымовых детекторов. 38% из этих людей признают, что установка детектора кажется им малозначительной. Чаще такую позицию высказывали мужчины (47%) и жители в возрасте от 60 до 74 лет (49%).
Каждый пятый респондент (18%) не знает о том, что установка детектора является обязанностью. Чаще всего это женщины (24%) и молодые люди от 18 до 29 лет (30%). 13% не могут позволить себе купить детекторы.
Как отмечают эксперты, сравнительно большая часть жителей по-прежнему считает установку детектора маловажной, но с этим абсолютно нельзя согласиться. Детектор может предупредить вовремя — пока ущерб от огня ещё не причинён или минимален. Особенно ночью, когда обоняние не работает так же, как во время бодрствования, запах гари можно не почувствовать, и тогда последствия могут быть действительно трагическими. Очень важно устанавливать детекторы в домах, где живут пожилые люди, потому что они чаще могут забыть еду на плите или не задуть свечу. Детекторы недороги, их цена доходит до 20 евро, тогда как ущерб от пожара часто исчисляется десятками тысяч евро.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии приняли закон, который должен уменьшить число погибших на пожарах.