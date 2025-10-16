В Латвии приняли закон, который должен уменьшить число погибших в пожарах

Также создаётся единая цифровая платформа по пожарной безопасности и гражданской защите. Её внедрение позволит оцифровать процесс надзора за пожарной безопасностью, сделав эту сферу более эффективной. С помощью платформы надзор будет сосредоточен на объектах с повышенным уровнем пожарного риска, а их владельцы получат более ясное понимание своей ответственности при соблюдении требований пожарной безопасности. Планируется, что платформа начнёт работу в середине 2026 года.