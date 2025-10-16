В Латвии приняли закон, который должен уменьшить число погибших в пожарах
Сейм в четверг, 16 октября, окончательно принял новый закон о пожарной безопасности, пожаротушении и спасательных работах. Его цель — улучшить состояние пожарной безопасности в стране, сократить число погибших и пострадавших при пожарах, а также уменьшить финансовые потери, которые пожары наносят экономике Латвии.
Новый закон возлагает на самоуправления обязанность организовывать водоснабжение для нужд пожаротушения на своей территории. Обеспечение доступа к водоисточникам и подъездным путям имеет решающее значение при ликвидации пожаров и напрямую влияет на возможности реагирования Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Представители VUGD ранее объясняли депутатам парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, что отсутствие подходящих мест для забора воды нередко вынуждает привлекать дополнительные ресурсы, делая тушение пожара более длительным и сложным процессом.
Также создаётся единая цифровая платформа по пожарной безопасности и гражданской защите. Её внедрение позволит оцифровать процесс надзора за пожарной безопасностью, сделав эту сферу более эффективной. С помощью платформы надзор будет сосредоточен на объектах с повышенным уровнем пожарного риска, а их владельцы получат более ясное понимание своей ответственности при соблюдении требований пожарной безопасности. Планируется, что платформа начнёт работу в середине 2026 года.
Хотя действующее законодательство уже предусматривает, что за пожарную безопасность на объекте отвечает его владелец, сотрудники VUGD на практике часто сталкиваются с ситуацией, когда требования выполняются лишь после проверок. Цель новой платформы и закона — повысить осознание владельцами своей личной ответственности за обеспечение пожарной безопасности на принадлежащих им объектах.
Закон также уточняет требования к поставщикам услуг в области пожарной безопасности, включая очистку и оценку технического состояния отопительных устройств, проведение противопожарного инструктажа и измерений электрического сопротивления. Эти меры направлены на то, чтобы услуги, предоставляемые населению и организациям, были качественными и соответствовали стандартам безопасности.