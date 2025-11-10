Латвийским пешеходам и велосипедистам рассказали, когда им больше всего угрожает опасность

К сожалению, статистика показывает, что пешеходы и велосипедисты не всегда думают о своей безопасности в темное время года. Самый высокий риск гибели пешеходов приходится на период с октября по январь. В прошлом году погибло 33 пешехода, и в этом году к концу октября погибло уже 30. Особенно трагичными в прошлом году оказались декабрь и январь — за два месяца погибло 18 человек, в основном в возрасте 50–60 лет. Тяжелые травмы чаще всего получают люди в возрасте 40–50 лет. Каждую неделю в темное время суток на дорогах гибнет один пешеход. Каждый день один–два пешехода и велосипедиста получают травмы в столкновениях с автомобилями.