Латвийским пешеходам и велосипедистам рассказали, когда им больше всего угрожает опасность
Каждую осень в Латвии повторяется одна и та же картина в сфере дорожной безопасности: дни становятся короче, ухудшается видимость, идет дождь, появляется туман и дымка, дороги становятся скользкими, и увеличивается число ДТП, в которых страдают или гибнут пешеходы. Об этом сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drosibas direkcija - CSDD).
Аварии происходят в разных местах — на шоссе, на сельских дорогах, возле остановок, в уединенных местах около автозаправочных станций, — однако всех случаев объединяет одно: пешеход не был своевременно заметен на достаточном расстоянии.
В дорожной безопасности время реакции и тормозной путь автомобиля определяются физиологией человека и законами физики. Пешехода без светоотражателей водитель обычно замечает только в 25–40 метрах. При скорости движения 90 км/ч (25 м/с) транспортное средство проходит это расстояние за одну–две секунды, чего недостаточно для маневра или торможения — время реакции водителя в темноте на шоссе само по себе составляет 1–2 секунды. Поэтому фраза «я просто его не увидел» так часто звучит после аварий и не является оправданием, а точным описанием произошедшего. Светоотражающие элементы существенно меняют ситуацию — они делают пешехода заметным на расстоянии в пять–десять раз большем. Это значит, что водитель может вовремя увидеть человека на дороге и выполнить необходимые маневры и торможение, чтобы избежать ДТП.
К сожалению, статистика показывает, что пешеходы и велосипедисты не всегда думают о своей безопасности в темное время года. Самый высокий риск гибели пешеходов приходится на период с октября по январь. В прошлом году погибло 33 пешехода, и в этом году к концу октября погибло уже 30. Особенно трагичными в прошлом году оказались декабрь и январь — за два месяца погибло 18 человек, в основном в возрасте 50–60 лет. Тяжелые травмы чаще всего получают люди в возрасте 40–50 лет. Каждую неделю в темное время суток на дорогах гибнет один пешеход. Каждый день один–два пешехода и велосипедиста получают травмы в столкновениях с автомобилями.