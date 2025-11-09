Не кормите диких птиц раньше времени - они могут не улететь на юг

Общество диких животных сообщает, что пока не стоит подкармливать перелетных птиц: дополнительная пища может послужить для них ложным сигналом, из-за которого они могут и вовсе отказаться от миграции. «Такое нарушение планов на перелет может закончиться для птицы печально. Каждый год поздней осенью мы получаем сообщения об отставших от стаи белых аистах и других перелетных птицах. К сожалению, многие из них решают не улетать именно из-за вмешательства человека», — предупреждают в обществе.