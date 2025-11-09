Не кормите диких птиц раньше времени - они могут не улететь на юг
Общество диких животных призывает не подкармливать перелетных птиц до наступления устойчивых морозов, чтобы не сбивать их природные инстинкты к миграции — особенно у молодых особей.
Общество диких животных сообщает, что пока не стоит подкармливать перелетных птиц: дополнительная пища может послужить для них ложным сигналом, из-за которого они могут и вовсе отказаться от миграции. «Такое нарушение планов на перелет может закончиться для птицы печально. Каждый год поздней осенью мы получаем сообщения об отставших от стаи белых аистах и других перелетных птицах. К сожалению, многие из них решают не улетать именно из-за вмешательства человека», — предупреждают в обществе.
В Обществе диких животных отмечают, что для многих может стать сюрпризом тот факт, что мигрируют даже некоторые виды, которые принято считать оседлыми, — например, большие синицы. «И если лишь небольшая часть наших синиц улетает на зиму, то через наши края мигрирует множество особей с востока и севера. Утки и лебеди также не должны оставаться зимовать», — пояснили в обществе.
Особенно этому влиянию подвержены молодые птицы: пропустив свою первую миграцию, они могут уже никогда не отправиться в теплые края. А это решение влияет на всю их дальнейшую жизнь.
Начинать подкормку следует только с наступлением устойчивых морозов и появлением постоянного снежного покрова. А пока птицам вполне хватает естественного корма в природе.