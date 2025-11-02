Два ингредиента - и ужин готов: нежная картофельная запеканка

Разогрейте духовку до 200 °C. Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками — можно воспользоваться тёркой. В жаропрочную форму выложите картофель слоями, слегка подсаливая каждый слой. Залейте сливками — чтобы они покрыли верхний слой, но не полностью утопили картофель. Накройте форму фольгой и запекайте около 50 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10–15 минут, пока верх не станет золотистым и румяным.