Полезные советы
Сегодня 19:42
Два ингредиента - и ужин готов: нежная картофельная запеканка
Иногда не нужно ничего сложного, чтобы получить по-настоящему вкусный ужин. Достаточно картофеля, немного сливок и тёплой духовки.
Ингредиенты (на 6 порций)
- 900 г картофеля
- 200 мл сливок
- 1 ч. ложка соли (по вкусу можно больше или меньше)
- Щепотка перца
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 °C. Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками — можно воспользоваться тёркой. В жаропрочную форму выложите картофель слоями, слегка подсаливая каждый слой. Залейте сливками — чтобы они покрыли верхний слой, но не полностью утопили картофель. Накройте форму фольгой и запекайте около 50 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10–15 минут, пока верх не станет золотистым и румяным.
Готовую запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, рыбе или овощам.