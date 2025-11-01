Полезные советы
Запеченная тыква с розмарином и чесноком: ароматное осеннее блюдо, которое тает во рту
Иногда самые простые продукты создают настоящее кулинарное волшебство. Эта запечённая тыква с розмарином — как раз из таких рецептов. Минимум ингредиентов, никаких сложных манипуляций — а результат будто из ресторана: золотистая, мягкая, с лёгкой цитрусовой ноткой и насыщенным ароматом розмарина.
Ингредиенты (на 2 порции)
- 1 небольшой мускатный (сладкий) тыквенный кусок
- 2 ст. л. оливкового масла
- 3 веточки свежего розмарина (или 1 ч. л. сушёного)
- 1 зубчик чеснока
- Сок ½ лимона
- Соль по вкусу
Как готовить
Разогрейте духовку до 220 °C. Тыкву очистите от семян и нарежьте дольками. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок и розмарин. Получившейся ароматной смесью смажьте каждый кусочек тыквы.
Выложите ломтики на противень с бумагой для выпечки и запекайте около 25–30 минут, пока тыква не станет мягкой и не покроется золотистой корочкой. В середине приготовления можно перевернуть кусочки, чтобы они равномерно подрумянились.
Подавайте горячей — как самостоятельное блюдо с ложкой йогурта или сметаны, либо как идеальный гарнир к мясу, рыбе или киноа.