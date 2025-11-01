Запеченная тыква с розмарином и чесноком: ароматное осеннее блюдо, которое тает во рту
Иногда самые простые продукты создают настоящее кулинарное волшебство. Эта запечённая тыква с розмарином — как раз из таких рецептов. Минимум ингредиентов, никаких сложных манипуляций — а результат будто из ресторана: золотистая, мягкая, с лёгкой цитрусовой ноткой и насыщенным ароматом розмарина.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 1 небольшой мускатный (сладкий) тыквенный кусок
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 3 веточки свежего розмарина (или 1 ч. л. сушёного)
  • 1 зубчик чеснока
  • Сок ½ лимона
  • Соль по вкусу

Как готовить

Разогрейте духовку до 220 °C. Тыкву очистите от семян и нарежьте дольками. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок и розмарин. Получившейся ароматной смесью смажьте каждый кусочек тыквы.

Выложите ломтики на противень с бумагой для выпечки и запекайте около 25–30 минут, пока тыква не станет мягкой и не покроется золотистой корочкой. В середине приготовления можно перевернуть кусочки, чтобы они равномерно подрумянились.

Подавайте горячей — как самостоятельное блюдо с ложкой йогурта или сметаны, либо как идеальный гарнир к мясу, рыбе или киноа.

