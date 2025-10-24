Жителей Латвии предупредили об опасности, которая им грозит в этот период года на тротуарах и обочинах дорог
В самый тёмный период года видимость на дороге становится решающим фактором безопасности, однако, согласно последнему опросу, лишь 20% жителей Латвии всегда используют светоотражатели. Большинство применяет их нерегулярно или вовсе забывает, особенно в городах.
Согласно опросу, проведенному компанией BALTA, в Латвии мужчины в целом немного сознательнее в использовании светоотражателей (22%), чем женщины (19%). При этом женщины чаще используют их по сезонам — 38% носят их только осенью и зимой. Среди тех, кто не пользуется светоотражателями вообще, мужчин больше (26%), чем женщин (23%).
Представители старшего поколения более дисциплинированы в вопросах безопасности в тёмное время суток: 24% людей старше 60 лет всегда носят светоотражатели, тогда как среди молодёжи до 29 лет — лишь 17%. При этом каждый третий молодой человек признаёт, что не носит их вовсе.
На вопрос, что побудило бы их чаще использовать светоотражатели, жители чаще всего называли возможность получить их бесплатно — этот вариант оказался мотивирующим почти для всех регионов, особенно для жителей Латгалии и Земгале. Далее следуют информация о несчастных случаях и желание подать пример детям — это также важные причины, заставляющие людей задуматься о безопасности в темноте.
Как сообщает CSDD, осенние и зимние месяцы являются наиболее опасными для пешеходов, и именно тогда резко возрастает число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Анализ десятилетнего периода с 2015 по 2024 год показывает, что в октябре количество погибших пешеходов на 35% выше, чем в среднем по году, а в ноябре и декабре — на 81–86% выше среднего месячного показателя.