Жителей Латвии предупредили об опасности, которая им грозит в этот период года на тротуарах и обочинах дорог

Как сообщает CSDD, осенние и зимние месяцы являются наиболее опасными для пешеходов, и именно тогда резко возрастает число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Анализ десятилетнего периода с 2015 по 2024 год показывает, что в октябре количество погибших пешеходов на 35% выше, чем в среднем по году, а в ноябре и декабре — на 81–86% выше среднего месячного показателя.