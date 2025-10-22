Как собрать листья без боли в спине: осенние лайфхаки

Когда листья сгребены в кучу, работа ещё не закончена — их нужно перенести или перевезти в другое место. И вот тут начинаются трудности. Самый простой и традиционный вариант — использовать грабли, но это не слишком удобно: собрать можно немного, а половина снова падает на землю. Долго, хлопотно и утомительно.