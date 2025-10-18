Осенний хит: тонкий яблочный пирог, который тает во рту
Осенний хит: тонкий яблочный пирог, который тает во рту

Когда в доме пахнет яблоками и корицей, на душе становится по-осеннему спокойно и тепло. Этот пирог прост в приготовлении, не требует ни особых навыков, ни дорогих ингредиентов, но получается удивительно ароматным и хрустящим по краям.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 400 г смеси для кексов или маффинов;
  • 150 г растопленного сливочного масла;
  • 180–200 мл молока или воды;
  • 1,5 кг яблок разных сортов;
  • 1 чайная ложка молотой корицы;
  • 2 столовые ложки белого сахара.

Приготовление:

Подготовьте основу. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень бумагой для выпечки. В миске смешайте смесь для кексов, 110 г растопленного масла и молоко (или воду), чтобы получилось гладкое тесто.

Формируем пирог. Вылейте тесто на противень и равномерно распределите его тонким слоем. Яблоки очистите от сердцевин, нарежьте тонкими ломтиками и выложите поверх теста.

Добавляем аромат. Полейте яблоки оставшимся маслом, посыпьте сахаром и корицей.

Выпекаем. Поставьте противень на второй уровень снизу и выпекайте 17–20 минут до золотистой корочки.

