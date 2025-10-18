Полезные советы
Вчера 17:12
Осенний хит: тонкий яблочный пирог, который тает во рту
Когда в доме пахнет яблоками и корицей, на душе становится по-осеннему спокойно и тепло. Этот пирог прост в приготовлении, не требует ни особых навыков, ни дорогих ингредиентов, но получается удивительно ароматным и хрустящим по краям.
Ингредиенты (на 6 порций):
- 400 г смеси для кексов или маффинов;
- 150 г растопленного сливочного масла;
- 180–200 мл молока или воды;
- 1,5 кг яблок разных сортов;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- 2 столовые ложки белого сахара.
Приготовление:
Подготовьте основу. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень бумагой для выпечки. В миске смешайте смесь для кексов, 110 г растопленного масла и молоко (или воду), чтобы получилось гладкое тесто.
Формируем пирог. Вылейте тесто на противень и равномерно распределите его тонким слоем. Яблоки очистите от сердцевин, нарежьте тонкими ломтиками и выложите поверх теста.
Добавляем аромат. Полейте яблоки оставшимся маслом, посыпьте сахаром и корицей.
Выпекаем. Поставьте противень на второй уровень снизу и выпекайте 17–20 минут до золотистой корочки.