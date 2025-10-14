Жителям Алсунги расскажут о новых способах передвижения в сельской местности
Курземский регион планирования приглашает жителей Алсунги и окрестностей на встречу 15 октября в 18:00 в Доме культуры Алсунги, где будет представлена информация о новых возможностях передвижения.
Во время встречи жители смогут узнать, какие новые решения для передвижения будут доступны в Алсунге, когда они начнут работать и как их можно будет использовать, а также познакомиться с проектом SuRuMo и задать вопросы.
Курземский регион планирования в рамках программы INTERREG Центрального Балтийского региона «Устойчивая мобильность в сельских районах» (SuRuMo, № CB0100064) организует всего три встречи с жителями, чтобы информировать о новых возможностях передвижения в Алсунге, Ване, Кульциемсе и Плявас и совместно создавать более удобную и доступную мобильность в регионе. Цель проекта — проверить и развить решения мобильности для сельских территорий, способствующие устойчивому и доступному передвижению.
Деятельность проекта осуществляется при поддержке программы Центрального Балтийского региона на 2021–2027 годы.