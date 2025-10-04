Полезные советы
Паста с сыром чеддер, которая покорит вас с первой вилки: готовится за 20 минут
Ароматная, тягучая, с насыщенным вкусом — паста с сыром чеддер — одно из тех блюд, которое готовится просто, а результат радует и взрослых, и детей. Это идеальный вариант для быстрого ужина или сытного обеда.
Ингредиенты (на 2 порции):
- макароны (паста) — 200 г
- сыр чеддер — 150 г (натёртый)
- молоко — 200 мл
- сливочное масло — 30 г
- мука — 1 ст. ложка
- соль — по вкусу
- чёрный молотый перец — щепотка
- мускатный орех — на кончике ножа (по желанию)
Пошаговый рецепт:
В подсоленной кипящей воде сварите пасту до состояния аль денте (обычно на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке). Слейте воду, оставив 50 мл бульона для соуса.
В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро размешайте венчиком. На среднем огне обжаривайте 1 минуту, чтобы убрать мучной вкус.
Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Варите до лёгкого загустения.
Всыпьте тёртый чеддер, перемешайте до полного расплавления. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Перемешайте и подавайте горячей.