Паста с сыром чеддер, которая покорит вас с первой вилки: готовится за 20 минут
фото: Shutterstock
Полезные советы

Паста с сыром чеддер, которая покорит вас с первой вилки: готовится за 20 минут

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Ароматная, тягучая, с насыщенным вкусом — паста с сыром чеддер — одно из тех блюд, которое готовится просто, а результат радует и взрослых, и детей. Это идеальный вариант для быстрого ужина или сытного обеда.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • макароны (паста) — 200 г
  • сыр чеддер — 150 г (натёртый)
  • молоко — 200 мл
  • сливочное масло — 30 г
  • мука — 1 ст. ложка
  • соль — по вкусу
  • чёрный молотый перец — щепотка
  • мускатный орех — на кончике ножа (по желанию)

Пошаговый рецепт:

В подсоленной кипящей воде сварите пасту до состояния аль денте (обычно на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке). Слейте воду, оставив 50 мл бульона для соуса.

В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро размешайте венчиком. На среднем огне обжаривайте 1 минуту, чтобы убрать мучной вкус.

Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Варите до лёгкого загустения.

Всыпьте тёртый чеддер, перемешайте до полного расплавления. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Перемешайте и подавайте горячей.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают