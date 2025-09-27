Полезные советы
Сегодня 21:16
Ужин в духовке: свинина с золотистой корочкой и запеченными овощами
Перченая свиная вырезка с корнеплодами — это сытное и ароматное блюдо, которое объединяет простые продукты и изысканный вкус. Сочная свинина с хрустящей корочкой и запечённые овощи, наполненные сладостью и пряными нотами, подарят уют и согреют в любое время года.
Ингредиенты (на 4 порции)
- 600–700 г свиной вырезки
- 2–3 моркови
- 2 пастернака
- 1–2 корня сельдерея
- 3–4 картофелины
- 2–3 ст. л. оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. молотого чёрного перца
- ½ ч. л. красного молотого перца (по вкусу)
- 1 ч. л. сушёных трав (тимьян, розмарин или орегано)
- соль по вкусу
- свежая зелень для подачи
Приготовление
Маринад для мяса. В небольшой миске смешайте оливковое масло, горчицу, измельчённый чеснок, чёрный и красный перец, сушёные травы и соль. Натёртую смесью свиную вырезку оставьте мариноваться минимум на 30 минут (лучше на ночь в холодильнике).
Подготовка овощей. Морковь, пастернак, сельдерей и картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Сбрызните их оливковым маслом, слегка посолите и перемешайте.
Запекание. Духовку разогрейте до 190 °C. На противень выложите мясо и овощи. Запекайте 40–50 минут, периодически переворачивая овощи. Свинина должна остаться сочной, а овощи приобрести золотистую корочку.
Подача. Готовое мясо нарежьте ломтиками и подавайте вместе с корнеплодами. Украсьте свежей зеленью.