Ужин в духовке: свинина с золотистой корочкой и запеченными овощами
фото: Shutterstock
Перченая свиная вырезка с корнеплодами — это сытное и ароматное блюдо, которое объединяет простые продукты и изысканный вкус. Сочная свинина с хрустящей корочкой и запечённые овощи, наполненные сладостью и пряными нотами, подарят уют и согреют в любое время года.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 600–700 г свиной вырезки
  • 2–3 моркови
  • 2 пастернака
  • 1–2 корня сельдерея
  • 3–4 картофелины
  • 2–3 ст. л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. молотого чёрного перца
  • ½ ч. л. красного молотого перца (по вкусу)
  • 1 ч. л. сушёных трав (тимьян, розмарин или орегано)
  • соль по вкусу
  • свежая зелень для подачи

Приготовление

Маринад для мяса. В небольшой миске смешайте оливковое масло, горчицу, измельчённый чеснок, чёрный и красный перец, сушёные травы и соль. Натёртую смесью свиную вырезку оставьте мариноваться минимум на 30 минут (лучше на ночь в холодильнике).

Подготовка овощей. Морковь, пастернак, сельдерей и картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Сбрызните их оливковым маслом, слегка посолите и перемешайте.

Запекание. Духовку разогрейте до 190 °C. На противень выложите мясо и овощи. Запекайте 40–50 минут, периодически переворачивая овощи. Свинина должна остаться сочной, а овощи приобрести золотистую корочку.

Подача. Готовое мясо нарежьте ломтиками и подавайте вместе с корнеплодами. Украсьте свежей зеленью.

