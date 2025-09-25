"Ничего плохого ведь не случится..." Прочитайте это, прежде чем вывозить листья и гнилые яблоки в лес

Свалка садовых отходов в лесу существенно портит и природный ландшафт. «Кучи листьев, ветвей и гнилых фруктов не только не вписываются в природную среду, но и лишают нас возможности насладиться настоящей красотой леса. Призываем жителей заботиться об окружающей среде и ответственно обращаться с зелёными отходами — компостируя их на своей территории, отвозя на полигоны отходов или сдавая их в пунктах сбора, организованных самоуправлениями», — подчеркивает Г. Строде, добавляя: «Лес — это не свалка, а ценная и хрупкая экосистема, защита которой — наш общий долг».