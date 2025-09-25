"Ничего плохого ведь не случится..." Прочитайте это, прежде чем вывозить листья и гнилые яблоки в лес
Каждую осень тысячи килограммов садовых отходов — листья, скошенная трава, сорняки, ветви деревьев и кустарников, остатки декоративных растений, остатки урожая — не задумываясь о последствиях, тайком вывозятся и сваливаются на опушку или прямо в лес. Даже если кажется, что садовые отходы являются естественными, они серьезно угрожают лесной экосистеме.
Департамент охраны природы напоминает: лес — это не полигон для садовых отходов. «В обществе до сих пор существует ошибочное мнение, что зеленые садовые отходы в лесу разложатся и никакого вреда не причинят. Однако сваленная в лесу „невинная“ куча травы, ветвей или яблок может стать причиной изменений в экосистеме леса, способствуя проникновению в природу декоративных и несвойственных местной флоре растений, а также распространению различных инвазивных видов растений и животных, в том числе печально известного испанского слизня», — подчеркивает директор Департамента охраны природы Гита Строде.
Она объясняет, что многие декоративные и чужеродные виды растений или их части, включая семена и корни, способны выживать за пределами сада: «Когда такие виды закрепляются в лесу, они подавляют и вытесняют местные, существенно сокращая разнообразие флоры и фауны, характерное для леса». Таким образом, в лесах и парках Латвии распространились такие чужеродные и инвазивные виды растений, как недотрога мелкоцветковая, девичий виноград пятилисточковый, золотарник канадский, сорбария рябинолистная и ваточник сирийский.
Помимо риска распространения инвазивных видов, оставленные в лесу биологические отходы могут значительно изменить состав и условия почвы. Большие кучи зеленых садовых отходов нарушают естественный круговорот питательных веществ и создают избыточную влажность или процессы гниения, что затрудняет рост местных растений и портит здоровье почвы. Кроме того, пищевые отходы, например яблоки, привлекают диких животных, изменяя их естественные привычки — они начинают искать «еду», оставленную человеком, становятся чрезмерно зависимыми от нее, что угрожает их существованию.
Свалка садовых отходов в лесу существенно портит и природный ландшафт. «Кучи листьев, ветвей и гнилых фруктов не только не вписываются в природную среду, но и лишают нас возможности насладиться настоящей красотой леса. Призываем жителей заботиться об окружающей среде и ответственно обращаться с зелёными отходами — компостируя их на своей территории, отвозя на полигоны отходов или сдавая их в пунктах сбора, организованных самоуправлениями», — подчеркивает Г. Строде, добавляя: «Лес — это не свалка, а ценная и хрупкая экосистема, защита которой — наш общий долг».