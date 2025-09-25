"Можно ли в свидетельстве о рождении ребенка указать отца, который умер?" - спрашивает будущая мама

Таким образом, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца была указана умершая личность, в суд необходимо подать исковое заявление об установлении юридического факта. В заявлении указывается, для какой цели заявителю необходимо установить соответствующий факт. К иску должны быть приложены доказательства, подтверждающие, что умерший человек является отцом ребенка.