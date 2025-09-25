"Можно ли в свидетельстве о рождении ребенка указать отца, который умер?" - спрашивает будущая мама
"Узнала, что беременна после смерти отца ребенка. Есть ли возможность в свидетельстве о рождении указать его как отца ребенка? Что для этого нужно?" — спрашивает будущая мама Екатерина.
Порталу LVportals.lv ситуацию разъясняет Департамент записи актов гражданского состояния Министерства юстиции.
Статья 146 Гражданского закона устанавливает, что отцом ребенка, рожденного женщиной в браке или не позднее чем на 306-й день после того, как брак прекратился вследствие смерти мужа, расторжения брака или признания брака недействительным, считается муж матери ребенка (презумпция отцовства).
Происхождение ребенка от отца, состоящего или состоявшего в браке с матерью ребенка, подтверждается записью в реестре браков.
Из этого следует, что если родители состояли в браке и с момента смерти супруга до рождения ребенка прошло не более 306 дней, при регистрации рождения ребенка отцом в обязательном порядке указывается умерший супруг.
В свою очередь, если родители не состояли в браке, либо суд признал, что ребенок не рожден от мужа матери, в подобной ситуации происхождение ребенка от отца основывается на установлении отцовства в судебном порядке.
Учитывая, что отец ребенка умер, мать ребенка, опекун или сам ребенок по достижении совершеннолетия могут в судебном порядке (в особом производстве) просить установить факт отцовства.
Таким образом, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца была указана умершая личность, в суд необходимо подать исковое заявление об установлении юридического факта. В заявлении указывается, для какой цели заявителю необходимо установить соответствующий факт. К иску должны быть приложены доказательства, подтверждающие, что умерший человек является отцом ребенка.