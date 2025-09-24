Осень в духовке: готовим яблочный пирог с корицей

Яйца взбить с сахаром до лёгкой пены. Добавить растопленное сливочное масло и постепенно вмешать муку с солью. Должно получиться мягкое, но не жидкое тесто. Выложить тесто в форму, разровнять. Яблоки нарезать дольками и красиво выложить сверху. Посыпать корицей и немного сахаром для румяной корочки. Выпекать в разогретой духовке при 180°C около 40 минут, пока пирог не станет золотистым.