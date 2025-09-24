Осень в духовке: готовим яблочный пирог с корицей
фото: Shutterstock
Полезные советы

Осень в духовке: готовим яблочный пирог с корицей

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Сентябрь — это сезон свежих яблок, которые становятся идеальной основой для домашних десертов. Один из самых любимых рецептов — нежный яблочный пирог с корицей. Его аромат моментально наполняет дом теплом, а вкус возвращает в детство.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 4–5 шт. (лучше кисло-сладкие)
  • Сахар — 150 г
  • Мука — 200 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Корица — 1–2 ч. л. (по вкусу)
  • Щепотка соли

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром до лёгкой пены. Добавить растопленное сливочное масло и постепенно вмешать муку с солью. Должно получиться мягкое, но не жидкое тесто. Выложить тесто в форму, разровнять. Яблоки нарезать дольками и красиво выложить сверху. Посыпать корицей и немного сахаром для румяной корочки. Выпекать в разогретой духовке при 180°C около 40 минут, пока пирог не станет золотистым.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают