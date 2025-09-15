Готовим мягкие и пышные блинчики: секрет в сметане
Готовим мягкие и пышные блинчики: секрет в сметане

Блины на сметане – это простое и проверенное временем блюдо, которое всегда удаётся. Благодаря сметане они получаются особенно мягкими и нежными, с лёгким сливочным вкусом.

Ингредиенты (на 12–15 блинов):

  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана (жирность 15–20%) – 200 г
  • Молоко – 200 мл
  • Мука – 200 г (примерно 1,5 стакана)
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л. (плюс для смазывания сковороды)

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Перемешайте венчиком до однородности. Сметана придаст тесту нежность и мягкость. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно вводите в жидкую смесь. Перемешивайте, чтобы не было комков. Влейте растительное масло и ещё раз аккуратно размешайте. Консистенция теста должна быть как у жидкой сметаны: не слишком густая, но и не совсем текучая.

Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Наливайте тесто тонким слоем, распределяя по поверхности. Жарьте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые блинчики сложите стопкой и подавайте горячими — со сметаной, вареньем, мёдом или свежими ягодами.

