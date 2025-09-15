Готовим мягкие и пышные блинчики: секрет в сметане

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Перемешайте венчиком до однородности. Сметана придаст тесту нежность и мягкость. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно вводите в жидкую смесь. Перемешивайте, чтобы не было комков. Влейте растительное масло и ещё раз аккуратно размешайте. Консистенция теста должна быть как у жидкой сметаны: не слишком густая, но и не совсем текучая.