Приложения на телефоне могут знать о вас больше, чем ваши друзья! Как отменить "слежку"?
Может ли приложение следить за вами? Каждый третий пользователь мобильного телефона предоставляет доступ к своему местоположению, не вникая в требования.
Большинство жителей Латвии, устанавливая приложения на мобильном телефоне, не уделяют достаточно большого внимания тому, на какие разрешения они соглашаются, и еще реже пересматривают их после установки приложений. Проведенный Tele2 и Norstat опрос показал, что только 30 % людей всегда внимательно читают все запросы при загрузке приложений, а более половины (55 %) делают это лишь в том случае, если приложение кажется подозрительным.
Чаще всего люди, не особо углубляясь, предоставляют доступ к своему местоположению (38 %), камере телефона (24 %), галерее и файлам (18 %). Среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет эти показатели еще выше – доступ к камере и местоположению предоставляет каждый третий молодой человек (36 %), а к галерее и файлам – 31 %. При этом только менее пятой части, или всего 18 % опрошенных регулярно пересматривают и меняют предоставленные разрешения, тогда как 14 % не делали этого никогда, а 9 % даже не знают, что такая возможность существует.
"Мобильные приложения часто запрашивают различные разрешения и доступы, что может создать риски, особенно если загружается какое-то непроверенное приложение. В результате разработчики мобильных приложений могут получить доступ к камере, микрофону, местоположению и файлам в телефоне без особой необходимости. Регулярный пересмотр разрешений – один из самых простых способов снизить риски для безопасности и конфиденциальности. Это занимает всего пару минут, но помогает сохранить контроль над своими данными и функциями устройства", – поясняет руководитель по защите данных Tele2 Никола Катринa Куреле.
Тревожно выглядят данные опроса, показывающие, что 34 % пользователей мобильных телефонов в Латвии не доверяют некоторым мобильным приложениям, имеющим доступ к функциям устройства и данным, но продолжают ими пользоваться, так как нет альтернатив.
Чтобы пересмотреть и настроить предоставленные приложениям разрешения, руководитель по защите данных Tele2 дает следующие рекомендации:
- Регулярно проверяйте разрешения приложений – на iOS и Android это можно сделать в разделе Настройки → Приложения → Разрешения.
- Запретите доступ к функциям, которые приложение фактически не использует – например, если приложение Карты не работает в фоновом режиме, ему не нужен постоянный доступ к местоположению.
- Используйте опцию "Доступ только во время использования" – это особенно касается камеры, микрофона и местоположения.
- Обновляйте приложения и операционную систему – новые версии часто предлагают более точное управление разрешениями.
- Будьте осторожны с малоизвестными приложениями – перед установкой изучите отзывы и запрашиваемые разрешения.
Опрос Tele2 проводился в сотрудничестве с Norstat в июле 2025 года, в нем приняли участие 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.