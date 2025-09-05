Приложения на телефоне могут знать о вас больше, чем ваши друзья! Как отменить "слежку"?

Чаще всего люди, не особо углубляясь, предоставляют доступ к своему местоположению (38 %), камере телефона (24 %), галерее и файлам (18 %). Среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет эти показатели еще выше – доступ к камере и местоположению предоставляет каждый третий молодой человек (36 %), а к галерее и файлам – 31 %. При этом только менее пятой части, или всего 18 % опрошенных регулярно пересматривают и меняют предоставленные разрешения, тогда как 14 % не делали этого никогда, а 9 % даже не знают, что такая возможность существует.