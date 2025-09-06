Полезные советы
Сегодня 19:17
Как приготовить идеальные картофельные блинчики всего за 20 минут
Картофельные блинчики — это сытное блюдо, которое легко приготовить из самых простых продуктов. Они получаются мягкими внутри, с румяной и хрустящей корочкой снаружи. Такие блинчики можно подать на завтрак, ужин или как гарнир к мясу и овощам.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3–4 ст. л.
- Лук — 1 небольшая головка (по желанию)
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
Очистите картофель, натрите его на мелкой терке. Чтобы блинчики были более мягкими, можно часть картофеля натереть на средней терке. Переложите натертый картофель в сито или марлю и слегка отожмите лишний сок. В картофельную массу вбейте яйцо, добавьте муку, соль и перец. Если хотите более насыщенный вкус, мелко нарежьте или натрите лук и вмешайте в тесто. Хорошо перемешайте смесь. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте блинчики на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Обычно на каждую сторону уходит 2–3 минуты. Готовые картофельные блинчики подавайте горячими. Отлично сочетаются со сметаной, зеленью или чесночным соусом.