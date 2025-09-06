Как приготовить идеальные картофельные блинчики всего за 20 минут

Очистите картофель, натрите его на мелкой терке. Чтобы блинчики были более мягкими, можно часть картофеля натереть на средней терке. Переложите натертый картофель в сито или марлю и слегка отожмите лишний сок. В картофельную массу вбейте яйцо, добавьте муку, соль и перец. Если хотите более насыщенный вкус, мелко нарежьте или натрите лук и вмешайте в тесто. Хорошо перемешайте смесь. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте блинчики на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Обычно на каждую сторону уходит 2–3 минуты. Готовые картофельные блинчики подавайте горячими. Отлично сочетаются со сметаной, зеленью или чесночным соусом.