Котлеты из щуки: сочно, сытно и очень вкусно
фото: Shutterstock
Котлеты из щуки: сочно, сытно и очень вкусно

Щучьи котлеты — это способ превратить привычную речную рыбу в настоящее кулинарное лакомство.

Ингредиенты 

  • филе щуки — 600–700 г
  • белый хлеб — 2–3 ломтика
  • молоко — 100 мл
  • лук — 1 средняя головка
  • яйцо — 1 шт.
  • соль, перец — по вкусу
  • панировочные сухари или мука — для обсыпки
  • масло растительное — для жарки

Пошаговый рецепт

Филе щуки пропустите через мясорубку дважды, чтобы измельчить мелкие косточки. Ломтики батона замочите в молоке и слегка отожмите. Соедините рыбу, хлеб, мелко нарезанный или перекрученный лук, яйцо, посолите и поперчите. Для большей пышности можно добавить немного сливочного масла. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или сухарях. Обжаривайте котлеты на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Чтобы котлеты были сочными внутри, после обжаривания можно протушить их под крышкой 5–7 минут с небольшим количеством воды или сливок.

