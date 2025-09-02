Полезные советы
Котлеты из щуки: сочно, сытно и очень вкусно
Щучьи котлеты — это способ превратить привычную речную рыбу в настоящее кулинарное лакомство.
Ингредиенты
- филе щуки — 600–700 г
- белый хлеб — 2–3 ломтика
- молоко — 100 мл
- лук — 1 средняя головка
- яйцо — 1 шт.
- соль, перец — по вкусу
- панировочные сухари или мука — для обсыпки
- масло растительное — для жарки
Пошаговый рецепт
Филе щуки пропустите через мясорубку дважды, чтобы измельчить мелкие косточки. Ломтики батона замочите в молоке и слегка отожмите. Соедините рыбу, хлеб, мелко нарезанный или перекрученный лук, яйцо, посолите и поперчите. Для большей пышности можно добавить немного сливочного масла. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или сухарях. Обжаривайте котлеты на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Чтобы котлеты были сочными внутри, после обжаривания можно протушить их под крышкой 5–7 минут с небольшим количеством воды или сливок.