Котлеты из щуки: сочно, сытно и очень вкусно

Филе щуки пропустите через мясорубку дважды, чтобы измельчить мелкие косточки. Ломтики батона замочите в молоке и слегка отожмите. Соедините рыбу, хлеб, мелко нарезанный или перекрученный лук, яйцо, посолите и поперчите. Для большей пышности можно добавить немного сливочного масла. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или сухарях. Обжаривайте котлеты на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Чтобы котлеты были сочными внутри, после обжаривания можно протушить их под крышкой 5–7 минут с небольшим количеством воды или сливок.