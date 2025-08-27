Салат с киноа, овощами и авокадо: легкий рецепт для обеда или ужина
Киноа все чаще появляется на нашем столе - этот древний злак ценится за высокое содержание белка, клетчатки и полезных минералов. Он универсален: подходит как для гарнира, так и для легких салатов. Сегодня расскажем, как приготовить яркий и полезный салат с киноа, свежими овощами и авокадо.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • киноа — 120 г
  • вода или овощной бульон — 250 мл
  • авокадо — 1 шт.
  • огурец — 1 шт.
  • помидоры черри — 8–10 шт.
  • сладкий перец — 1 шт.
  • красный лук — ½ шт.
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • сок лимона — 2 ст. л.
  • петрушка или кинза — небольшой пучок
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Отварите киноа. Промойте крупу под проточной водой. Вскипятите воду или бульон, добавьте киноа, щепотку соли и варите на слабом огне 15 минут. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой ещё 5 минут.

Подготовьте овощи. Нарежьте огурец, перец и авокадо кубиками. Помидоры черри разрежьте пополам, лук — мелкими кусочками.

Соберите салат. В глубокой миске соедините остывшую киноа и нарезанные овощи. Добавьте измельчённую зелень.

Заправьте. Смешайте оливковое масло и лимонный сок, приправьте солью и перцем. Влейте заправку в салат и аккуратно перемешайте.

