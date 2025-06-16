Летний десерт за 15 минут: запеченные персики с рикоттой и медом

Разогрейте духовку до 180 °C. Разрежьте персики пополам и удалите косточки. Выложите половинки на противень срезом вверх. В центр каждой половинки положите по ложке рикотты. Полейте медом и по желанию посыпьте орешками. Запекайте 10–12 минут, пока персики не станут мягкими. Подавайте теплыми или остывшими, украсив листиками мяты.