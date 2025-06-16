Летний десерт за 15 минут: запеченные персики с рикоттой и медом
фото: DALL-E
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Летний десерт за 15 минут: запеченные персики с рикоттой и медом

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Когда хочется легкого, ароматного и красивого десерта — лето дает идеальный повод отказаться от тяжелой выпечки и приготовить что-то простое, но эффектное. Один из таких вариантов — запеченные персики с рикоттой и медом.

Как приготовить

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 спелых персика
  • 100 г рикотты
  • 1–2 чайные ложки меда
  • Горсть молотого миндаля или грецких орехов (по желанию)
  • Свежая мята — для украшения

Пошаговый процесс:

Разогрейте духовку до 180 °C. Разрежьте персики пополам и удалите косточки. Выложите половинки на противень срезом вверх. В центр каждой половинки положите по ложке рикотты. Полейте медом и по желанию посыпьте орешками. Запекайте 10–12 минут, пока персики не станут мягкими. Подавайте теплыми или остывшими, украсив листиками мяты.

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