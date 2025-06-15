Пропажа медицинских документов и выписок: куда обращаться пациенту и что делать в такой ситуации?
В Латвии актуализировалась проблема утраты медицинских данных. В эфире передачи TV24 "Uz līnijas" женщина рассказала о своей ситуации — из ее амбулаторной карты пропали два заключения консилиума и решения врача. Что нужно делать в такой ситуации?
Исчезновение медицинских документов — это не только халатность, но и возможное административное нарушение. Пациенты должны знать свои права и активно их отстаивать. По словам Лауры Шаберте, руководителя Юридического департамента Инспекции здравоохранения, за полное и корректное хранение медицинской документации отвечает руководство лечебного учреждения. Более того, каждому пациенту должна быть обеспечена возможность в любое время ознакомиться со своими медицинскими записями.
Исчезновение документов является серьезным нарушением. Инспекция здравоохранения может квалифицировать это как административное правонарушение. Такие случаи недопустимы, и пациентам следует незамедлительно обращаться в Инспекцию.
Если вы обнаружили, что ваша медицинская документация частично или полностью отсутствует:
- Обратитесь в медицинское учреждение, где была оформлена карта, с просьбой разъяснить ситуацию.
- Потребуйте копии медицинских записей. Вы имеете на это полное право как пациент.
- Если документы не предоставляют или они исчезли — подайте жалобу в Инспекцию здравоохранения.
Шаберте подчеркивает: если пациент запрашивает копии своей документации, учреждение должно их выдать в разумные сроки. Если же с требованием выступает правоохранительный орган или Инспекция здравоохранения, медицинское учреждение обязано предоставить копии в течение трех рабочих дней.