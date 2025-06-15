Пропажа медицинских документов и выписок: куда обращаться пациенту и что делать в такой ситуации?

Исчезновение медицинских документов — это не только халатность, но и возможное административное нарушение. Пациенты должны знать свои права и активно их отстаивать. По словам Лауры Шаберте, руководителя Юридического департамента Инспекции здравоохранения, за полное и корректное хранение медицинской документации отвечает руководство лечебного учреждения. Более того, каждому пациенту должна быть обеспечена возможность в любое время ознакомиться со своими медицинскими записями.