Мама подростка: "Подозреваю, что мой сын - гей. Стоит ли говорить с ним о камин-ауте?"
Родители стараются помогать своим детям так, как умеют. Одна мама заметила, что один из ее сыновей-подростков, скорее всего, гей. Понимая, насколько непростой может быть жизнь у представителей LGBTQ+ сообщества, она задается вопросом — стоит ли ей самой поднять с сыном тему камин-аута?
«Я мама двух замечательных подростков, которые проходят через все испытания юности. За последние годы мне стало очевидно, что мой младший сын, скорее всего, гей, — пишет она в колонке издания The New York Times. — Кажется, я единственная в семье, кто заметил его интерес к радужным флагам, его возмущение по поводу несправедливости в отношении LGBTQ+ сообщества, а также другие, более тонкие признаки.
Я всегда считала несправедливым, что именно представители LGBTQ+ обязаны нести тяжелую ношу камин-аута.
Прошлым летом мой сын сильно переживал из-за переезда своего любимого друга, в которого, вероятно, был влюблен. На День святого Валентина одноклассница пригласила его на свидание, но он отказался. Его жизнь становится все сложнее.
Я не хочу заставлять его делать камин-аут раньше времени. Но мне бы хотелось поговорить с ним о том, что он переживает. Мой вопрос в следующем: должна ли я ждать, пока он сам будет готов, или есть способ облегчить ему эту ситуацию? Какой подход был бы самым продуманным и чутким?»
«Понятно, почему вы хотите оградить сына от трудного момента камин-аута, но для многих молодых людей это — возможность обозначить свою идентичность на собственных условиях (для родителей это часто означает сделать вид, что для них это новость)», — отвечают эксперты рубрики The Ethicist того же издания.
«Если вы поторопите события, это может вызвать у сына ощущение, будто у него отняли право выбора. Он может почувствовать себя загнанным в угол или вынужденным торопиться. Существует множество способов показать ему, что вы его любите, принимаете и что он может вам доверять. Мы уверены, что вы это уже делаете. Когда он будет готов — вы будете рядом. В таких ситуациях сценарий не нужен».