Мама подростка: "Подозреваю, что мой сын - гей. Стоит ли говорить с ним о камин-ауте?"

«Если вы поторопите события, это может вызвать у сына ощущение, будто у него отняли право выбора. Он может почувствовать себя загнанным в угол или вынужденным торопиться. Существует множество способов показать ему, что вы его любите, принимаете и что он может вам доверять. Мы уверены, что вы это уже делаете. Когда он будет готов — вы будете рядом. В таких ситуациях сценарий не нужен».