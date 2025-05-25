Булгур с овощами: вкусное летнее блюдо без лишних хлопот

Булгур промойте, залейте водой и варите около 10–12 минут до готовности. Затем слейте лишнюю жидкость, если она осталась, и дайте булгуру остыть. Огурец нарежьте небольшими кубиками, помидоры черри – половинками, болгарский перец – тонкими полосками, красный лук – полукольцами. Мелко нарежьте зеленый лук и петрушку (или кинзу). В глубокой миске соедините остывший булгур и подготовленные овощи и зелень. Приправьте салат соком половины лимона, оливковым маслом, солью и черным перцем. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике перед подачей.