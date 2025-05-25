Полезные советы
25 мая 2025 г., 17:40
Булгур с овощами: вкусное летнее блюдо без лишних хлопот
В преддверии лета особенно хочется легких и ярких блюд, которые радуют не только вкусом, но и цветом. Булгур идеально подходит для таких рецептов: он быстро готовится, хорошо впитывает ароматы овощей и зелени и делает блюдо питательным. Предлагаем вам простой и красочный рецепт летнего салата с булгуром.
Ингредиенты:
- Булгур – 150 г
- Вода – 300 мл
- Огурец – 1 шт.
- Помидоры черри – 10–12 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Красный лук – 1 маленькая луковица
- Зеленый лук – небольшой пучок
- Петрушка или кинза – по вкусу
- Лимон – ½ шт.
- Оливковое масло – 2–3 ст. ложки
- Соль, черный перец – по вкусу
Приготовление:
Булгур промойте, залейте водой и варите около 10–12 минут до готовности. Затем слейте лишнюю жидкость, если она осталась, и дайте булгуру остыть. Огурец нарежьте небольшими кубиками, помидоры черри – половинками, болгарский перец – тонкими полосками, красный лук – полукольцами. Мелко нарежьте зеленый лук и петрушку (или кинзу). В глубокой миске соедините остывший булгур и подготовленные овощи и зелень. Приправьте салат соком половины лимона, оливковым маслом, солью и черным перцем. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике перед подачей.