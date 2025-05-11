Рецепт легкого салата: все, что нужно телу и душе весной
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Весна — лучшее время, чтобы вернуть в рацион простые, живые блюда.
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Рецепт легкого салата: все, что нужно телу и душе весной

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Май — время, когда хочется свежести, легкости и витаминов. Природа просыпается, на рынках появляется молодая зелень, редис, огурцы, первые травы. Это идеальный момент, чтобы приготовить по-настоящему весенний салат — быстрый, хрустящий, полезный и очень вкусный.

Легкий салат с редисом, огурцом и зеленью

Ингредиенты на 2 порции:

  • 5–6 редисок
  • 1 свежий огурец
  • пучок листьев салата 
  • несколько веточек укропа и петрушки
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • 1 ст. ложка оливкового масла (или нерафинированного подсолнечного)
  • соль и черный перец по вкусу
  • по желанию: 1 вареное яйцо или немного брынзы

Как готовить:

Салат и зелень тщательно промойте и обсушите. Нарвите руками на крупные куски. Огурец нарежьте полукружьями, редис — тонкими кружочками. Смешайте все в глубокой миске. Заправьте лимонным соком, маслом, солью и перцем. Аккуратно перемешайте. При желании добавьте сверху нарезанное вареное яйцо или крошки брынзы для сытности.

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