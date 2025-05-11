Весна — лучшее время, чтобы вернуть в рацион простые, живые блюда.
Полезные советы
Сегодня 19:13
Рецепт легкого салата: все, что нужно телу и душе весной
Май — время, когда хочется свежести, легкости и витаминов. Природа просыпается, на рынках появляется молодая зелень, редис, огурцы, первые травы. Это идеальный момент, чтобы приготовить по-настоящему весенний салат — быстрый, хрустящий, полезный и очень вкусный.
Легкий салат с редисом, огурцом и зеленью
Ингредиенты на 2 порции:
- 5–6 редисок
- 1 свежий огурец
- пучок листьев салата
- несколько веточек укропа и петрушки
- 1 ч. ложка лимонного сока
- 1 ст. ложка оливкового масла (или нерафинированного подсолнечного)
- соль и черный перец по вкусу
- по желанию: 1 вареное яйцо или немного брынзы
Как готовить:
Салат и зелень тщательно промойте и обсушите. Нарвите руками на крупные куски. Огурец нарежьте полукружьями, редис — тонкими кружочками. Смешайте все в глубокой миске. Заправьте лимонным соком, маслом, солью и перцем. Аккуратно перемешайте. При желании добавьте сверху нарезанное вареное яйцо или крошки брынзы для сытности.