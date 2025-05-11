Рецепт легкого салата: все, что нужно телу и душе весной

Салат и зелень тщательно промойте и обсушите. Нарвите руками на крупные куски. Огурец нарежьте полукружьями, редис — тонкими кружочками. Смешайте все в глубокой миске. Заправьте лимонным соком, маслом, солью и перцем. Аккуратно перемешайте. При желании добавьте сверху нарезанное вареное яйцо или крошки брынзы для сытности.