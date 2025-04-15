Почему после 50-ти особенно важно "разобраться" с накоплениями 2-го пенсионного уровня?
Текущие колебания на финансовых рынках напомнили о том, насколько важно пересматривать состав своего инвестиционного портфеля и соответствие пенсионного плана жизненному этапу.
Руководитель по управлению активами и пенсионными продуктами Luminor Атис Круминьш указывает, что это особенно актуально для тех, кто приближается к пенсионному возрасту — слишком рискованный план может повлиять на стоимость накопленных средств как раз перед выходом на пенсию. В то же время правильно подобранный, соответствующий возрасту пенсионный план может помочь сбалансировать риски в условиях рыночной нестабильности.
События последних недель на финансовых рынках вновь актуализировали в обществе многие вопросы, в том числе касающиеся пенсионных накоплений, особенно среди людей, обеспокоенных безопасностью своего пенсионного капитала и сохранением его стоимости. Рыночные колебания отразились на доходности пенсионных планов, однако, как подчеркивает Атис Круминьш, участникам пенсионной системы, которым до пенсии еще далеко, беспокоиться не стоит — финансовые рынки по своей природе подвержены волатильности, поэтому важно сохранять спокойствие и не принимать эмоциональных решений относительно своих инвестиций.
В то же время для тех, кому прямо сейчас предстоит выход на пенсию, и кто выбрал пенсионный план, не соответствующий возрасту, текущая ситуация на финансовых рынках создала неблагоприятные условия.
По наблюдениям экспертов банка Luminor, в Латвии есть две группы населения, которые нередко выбирают пенсионные планы, не соответствующие возрасту, — молодежь и люди, близкие к пенсионному возрасту. «К сожалению, мы видим, что многие люди до самого последнего момента не пересматривают свой пенсионный план, часто выбирая инвестиции с высоким риском даже тогда, когда пенсия уже не за горами, или, наоборот, слишком консервативные планы в молодости, что существенно влияет на размер будущих накоплений. Между тем, своевременный переход на более консервативный план — один из самых эффективных способов защитить свои накопления от рыночных колебаний», — рассказывает Атис Круминьш.
Рекомендуемое время для снижения рисков — после 50 лет, когда важно переоценить текущий пенсионный план и понять, соответствует ли он возрасту. В этом возрасте лучше выбрать более консервативный пенсионный план и в дальнейшем пересматривать его хотя бы раз в пять лет, чтобы переход к финансово стабильной пенсии был как можно более сбалансированным.
Рыночные колебания также вызвали новую волну обсуждений о том, следует ли изменить порядок получения накоплений 2-го уровня пенсионной системы при достижении пенсионного возраста. Сейчас действующий порядок требует забрать накопленный капитал сразу, единовременно. Однако такой подход, особенно в период спада на рынке, может иметь негативные последствия — если пенсионер выходит на пенсию именно в момент рыночного падения, то его капитал может быть изъят по самой низкой стоимости, без возможности восстановления, что снижает финансовую безопасность.
«Уже ранее мы выступали с предложением ввести возможность поэтапного изъятия накоплений, позволяя пенсионерам получать регулярные выплаты из накопленного капитала второго уровня. Это помогло бы снизить риск, связанный с краткосрочными рыночными колебаниями, и обеспечить большую стабильность в период получения пенсии. У этого подхода множество преимуществ — он решает проблему, когда человеку приходится “зафиксировать” стоимость всего капитала в один день (например, на фоне падения рынков), а также — что не менее важно — позволяет капиталу продолжать работать на финансовых рынках во время пенсионного периода. Это, в свою очередь, дало бы возможность индексации пенсий за счет рыночных инструментов в долгосрочной перспективе и снизило бы нагрузку на государственный бюджет, в том числе на сокращающееся количество работающих, которым предстоит содержать растущее число пенсионеров», — подчеркивает Атис Круминьш.