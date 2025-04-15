Почему после 50-ти особенно важно "разобраться" с накоплениями 2-го пенсионного уровня?

По наблюдениям экспертов банка Luminor, в Латвии есть две группы населения, которые нередко выбирают пенсионные планы, не соответствующие возрасту, — молодежь и люди, близкие к пенсионному возрасту. «К сожалению, мы видим, что многие люди до самого последнего момента не пересматривают свой пенсионный план, часто выбирая инвестиции с высоким риском даже тогда, когда пенсия уже не за горами, или, наоборот, слишком консервативные планы в молодости, что существенно влияет на размер будущих накоплений. Между тем, своевременный переход на более консервативный план — один из самых эффективных способов защитить свои накопления от рыночных колебаний», — рассказывает Атис Круминьш.