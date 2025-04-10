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Сегодня 18:50
Рецепт: запеченная рыба с лимоном и травами - просто, ароматно и очень полезно
Если вы хотите приготовить ужин быстро, вкусно и с пользой для здоровья — этот рецепт для вас. Запеченная рыба с лимоном и свежими травами подойдет как для семейного ужина, так и для легкого обеда после насыщенного дня. Все просто: минимум усилий, максимум вкуса.
Что понадобится:
- Филе белой рыбы (дорада, треска, хек, судак) — 500–700 г
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. ложки
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль и свежемолотый перец — по вкусу
- Свежие травы — петрушка, укроп, тимьян или розмарин
- Немного сливочного масла (по желанию)
Как готовить:
Разогрейте духовку до 180°C. Рыбное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Посолите и поперчите с обеих сторон. Лимон нарежьте тонкими кружками, чеснок — слайсами. Выложите рыбу в форму для запекания, сверху положите ломтики лимона, чеснок и травы. Полейте оливковым маслом и — по желанию — добавьте немного сливочного масла для мягкости вкуса. Запекайте 20–25 минут, в зависимости от толщины рыбы, до легкой золотистой корочки.