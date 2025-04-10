Рецепт: запеченная рыба с лимоном и травами - просто, ароматно и очень полезно

Разогрейте духовку до 180°C. Рыбное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Посолите и поперчите с обеих сторон. Лимон нарежьте тонкими кружками, чеснок — слайсами. Выложите рыбу в форму для запекания, сверху положите ломтики лимона, чеснок и травы. Полейте оливковым маслом и — по желанию — добавьте немного сливочного масла для мягкости вкуса. Запекайте 20–25 минут, в зависимости от толщины рыбы, до легкой золотистой корочки.