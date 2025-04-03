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Сегодня 20:12
Еда, которая спасает вечер: рецепт сливочной пасты с лососем - просто и быстро
Иногда хочется просто теплой тарелки чего-то уютного — без кулинарных подвигов, многочасовой готовки и сложных ингредиентов. Вот он, идеальный ответ: паста с лососем в сливочном соусе. Готовится за 15–20 минут, а на вкус — как в итальянском бистро с видом на море.
Что понадобится:
- Паста — та, что нравится (фетучини, тальятелле, спагетти — все подойдет)
- Сливки 20–30% — примерно стакан
- Лосось — лучше слабосоленый или горячего копчения, но можно и обжаренный
- Чеснок — 1 зубчик
- Сливочное масло — немного, для старта
- Соль, перец, лимонный сок
- Зелень и пармезан — по желанию
Как готовить:
Пока варится паста, на сковороде растопите немного масла и быстро обжарьте чеснок. Только до аромата, не до коричневого. Добавьте сливки, чуть соли, перца и каплю лимонного сока. Дайте закипеть, а потом убавьте огонь. Лосось — порезать, положить в соус, немного прогреть. Слить пасту и сразу переложить в сковороду. Перемешать. В финале — добавить зелень и пармезан.