Еда, которая спасает вечер: рецепт сливочной пасты с лососем - просто и быстро

Пока варится паста, на сковороде растопите немного масла и быстро обжарьте чеснок. Только до аромата, не до коричневого. Добавьте сливки, чуть соли, перца и каплю лимонного сока. Дайте закипеть, а потом убавьте огонь. Лосось — порезать, положить в соус, немного прогреть. Слить пасту и сразу переложить в сковороду. Перемешать. В финале — добавить зелень и пармезан.