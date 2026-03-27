Подозрения оказались верны: Латвия официально объявлена одной из самых бедных стран Евросоюза

Предварительные данные за 2025 год показывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения — выраженный в стандартах покупательной способности с учетом различий в уровне цен — варьировался от 68 процентов среднего по ЕС в Греции и Болгарии до 239 процентов в Люксембурге. Сам средний показатель по ЕС составил около 41 600 евро в стандартах покупательной способности и служит общей точкой отсчета для сравнения стран.