"Спасибо за маленькую принцессу!" Жителей Вентспилса растрогал жест молодого отца
Жителей Латвии до глубины души растрогал один молодой отец, который в четверг у родильного отделения Вентспилсской больницы особенно тепло встретил свою любимую женщину, родившую ему ребенка.
«В четверг при выписке из родильного отделения Вентспилсской больницы маму с малышкой встречали особенно торжественно», — сообщает в сети Facebook Северокурземской региональной больницы, которая приложила к записи трогательное фото. На нем видно, что молодой отец украсил свой автомобиль розовыми шарами и теплым посланием своей любимой женщине: «Любимая, спасибо за маленькую принцессу!»
Жест мужчины глубоко растрогал многих жителей Латвии, которые поздравили молодых родителей с пополнением в семье и пожелали им счастливых моментов. «Пусть в семье будут любовь и согласие при воспитании маленькой дочки», — пишет Гунта. «Папа молодец! Пусть в семье будут счастье и здоровье», — добавляет Илзе. «Вот это настоящий мужчина, который не гуляет где-то, пока жена в больнице, а думает, как красиво встретить ее из больницы. И благодарен за ребёнка. Полное уважение такому мужчине. Молодец!» — пишет Илана.