Салат без майонеза: легкий и полезный рецепт с авокадо
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Салат без майонеза: легкий и полезный рецепт с авокадо

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Когда хочется чего-то легкого, освежающего и при этом сытного — на помощь приходит салат. Он может быть отличным гарниром, полноценным обедом или легким ужином. Предлагаем простой и быстрый рецепт салата, который подойдет и для будней, и для пикника, и для неожиданно заглянувших гостей.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Авокадо — 1 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Помидоры черри — 8–10 шт.
  • Сыр фета — 80–100 г
  • Салатные листья (микс или рукола) — 2 горсти
  • Оливковое масло — 1,5 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Немного семян (кунжут, тыквенные или подсолнечные) — по желанию

Приготовление:

Авокадо разрезать, удалить косточку, очистить и нарезать кубиками. Огурец и помидоры черри нарезать кружочками или дольками. Фету нарезать кубиками или слегка размять вилкой — как вам нравится. В большой миске соединить все овощи, добавить салатные листья. Заправить оливковым маслом, лимонным соком, посолить и поперчить. Аккуратно перемешать и по желанию посыпать семечками.

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