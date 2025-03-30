Полезные советы
Сегодня 17:11
Салат без майонеза: легкий и полезный рецепт с авокадо
Когда хочется чего-то легкого, освежающего и при этом сытного — на помощь приходит салат. Он может быть отличным гарниром, полноценным обедом или легким ужином. Предлагаем простой и быстрый рецепт салата, который подойдет и для будней, и для пикника, и для неожиданно заглянувших гостей.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Помидоры черри — 8–10 шт.
- Сыр фета — 80–100 г
- Салатные листья (микс или рукола) — 2 горсти
- Оливковое масло — 1,5 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Немного семян (кунжут, тыквенные или подсолнечные) — по желанию
Приготовление:
Авокадо разрезать, удалить косточку, очистить и нарезать кубиками. Огурец и помидоры черри нарезать кружочками или дольками. Фету нарезать кубиками или слегка размять вилкой — как вам нравится. В большой миске соединить все овощи, добавить салатные листья. Заправить оливковым маслом, лимонным соком, посолить и поперчить. Аккуратно перемешать и по желанию посыпать семечками.