Салат без майонеза: легкий и полезный рецепт с авокадо

Авокадо разрезать, удалить косточку, очистить и нарезать кубиками. Огурец и помидоры черри нарезать кружочками или дольками. Фету нарезать кубиками или слегка размять вилкой — как вам нравится. В большой миске соединить все овощи, добавить салатные листья. Заправить оливковым маслом, лимонным соком, посолить и поперчить. Аккуратно перемешать и по желанию посыпать семечками.