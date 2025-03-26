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Вчера 17:44
Рецепт идеальной пасты: просто, быстро и очень вкусно
Паста — это классика, которая никогда не подводит. Она выручает в будни, радует в выходные и всегда готова согреть душу. Предлагаем вам универсальный рецепт пасты с нежным сливочным соусом, который можно адаптировать под свой вкус.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Паста (спагетти, тальятелле или пенне) — 200 г
- Сливки 20-30% — 200 мл
- Тертый сыр (пармезан, грана падано или любой твёрдый) — 50–70 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
- Свежая зелень (петрушка или базилик) — для подачи
- По желанию: шампиньоны, курица, лосось или вяленые томаты — для вариаций
Приготовление:
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente (на минуту меньше, чем указано на упаковке). Пока паста варится, разогрейте сковороду и обжарьте мелко нарезанный чеснок в оливковом масле до аромата (не зажаривайте — он должен остаться мягким). Добавьте сливки, перемешайте и дайте им немного загустеть на среднем огне — примерно 3–5 минут. Добавьте тертый сыр и мешайте, пока он не расплавится и соус не станет кремовым. Посолите и поперчите по вкусу. Можно добавить щепотку мускатного ореха — он идеально подчеркивает сливочные соусы. Слейте воду с пасты и переложите ее в соус. Перемешайте и прогрейте еще 1–2 минуты. Подавайте с рубленой зеленью и, по желанию, посыпьте еще сыром сверху.