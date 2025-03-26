Рецепт идеальной пасты: просто, быстро и очень вкусно

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente (на минуту меньше, чем указано на упаковке). Пока паста варится, разогрейте сковороду и обжарьте мелко нарезанный чеснок в оливковом масле до аромата (не зажаривайте — он должен остаться мягким). Добавьте сливки, перемешайте и дайте им немного загустеть на среднем огне — примерно 3–5 минут. Добавьте тертый сыр и мешайте, пока он не расплавится и соус не станет кремовым. Посолите и поперчите по вкусу. Можно добавить щепотку мускатного ореха — он идеально подчеркивает сливочные соусы. Слейте воду с пасты и переложите ее в соус. Перемешайте и прогрейте еще 1–2 минуты. Подавайте с рубленой зеленью и, по желанию, посыпьте еще сыром сверху.