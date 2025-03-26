Рецепт идеальной пасты: просто, быстро и очень вкусно
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Рецепт идеальной пасты: просто, быстро и очень вкусно

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Паста — это классика, которая никогда не подводит. Она выручает в будни, радует в выходные и всегда готова согреть душу. Предлагаем вам универсальный рецепт пасты с нежным сливочным соусом, который можно адаптировать под свой вкус.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Паста (спагетти, тальятелле или пенне) — 200 г
  • Сливки 20-30% — 200 мл
  • Тертый сыр (пармезан, грана падано или любой твёрдый) — 50–70 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка или базилик) — для подачи
  • По желанию: шампиньоны, курица, лосось или вяленые томаты — для вариаций

Приготовление:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente (на минуту меньше, чем указано на упаковке). Пока паста варится, разогрейте сковороду и обжарьте мелко нарезанный чеснок в оливковом масле до аромата (не зажаривайте — он должен остаться мягким). Добавьте сливки, перемешайте и дайте им немного загустеть на среднем огне — примерно 3–5 минут. Добавьте тертый сыр и мешайте, пока он не расплавится и соус не станет кремовым. Посолите и поперчите по вкусу. Можно добавить щепотку мускатного ореха — он идеально подчеркивает сливочные соусы. Слейте воду с пасты и переложите ее в соус. Перемешайте и прогрейте еще 1–2 минуты. Подавайте с рубленой зеленью и, по желанию, посыпьте еще сыром сверху.

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