Датские пенсионеры помогут обеспечить электричеством 60 000 латвийских домохозяйств

Открывая мероприятие, руководитель European Energy Latvia Алнис Балиньш подчеркнул высокие темпы реализации проекта. С момента подписания договора на землю до подключения парка к электросети прошло всего три года и десять месяцев, что, по его словам, по сравнению с темпами реализации аналогичных проектов в Западной Европе может быть рекордом.