"Это деньги, которые я с радостью никогда бы не получал!" Андрис Шуваев объяснил ситуацию с пенсией

С объяснением выступил и сам Шуваев. «Всем политикам и их технологам, которые в кампании против “Прогрессивных” потеряли чувство меры, поясняю: в прошлом году Государственное агентство социального страхования выплатило мне часть накопленного моим отцом второго пенсионного уровня. Нет нужды говорить, что это деньги, которые я с радостью никогда бы не получал. Комментарии за последние 12 часов показывают, насколько низко готовы опуститься политические конкуренты. Насмешки о возможной инвалидности — это вообще новый уровень», — пояснил политик.