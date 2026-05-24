"Это деньги, которые я с радостью никогда бы не получал!" Андрис Шуваев объяснил ситуацию с пенсией
После публикации декларации должностного лица Андриса Шуваева в соцсетях разгорелась дискуссия из-за указанной там пенсии. Глава фракции партии «Прогрессивные» в Сейме выступил с объяснением.
В Латвии разгорелась дискуссия после публикации декларации государственного должностного лица сопредседателя партии «Прогрессивные» и руководителя фракции партии в Сейме Андриса Шуваева. Согласно декларации за 2025 год, общий доход политика составил 97 444 евро. Основную часть суммы — 89 064 евро — составила зарплата в Сейме. Кроме того, Шуваев задекларировал недвижимость, ипотечный кредит, а также накопления.
Однако особое внимание общественности привлек другой пункт декларации: 34-летний депутат получил еще 4979 евро в виде пенсии.
С объяснением выступил и сам Шуваев. «Всем политикам и их технологам, которые в кампании против “Прогрессивных” потеряли чувство меры, поясняю: в прошлом году Государственное агентство социального страхования выплатило мне часть накопленного моим отцом второго пенсионного уровня. Нет нужды говорить, что это деньги, которые я с радостью никогда бы не получал. Комментарии за последние 12 часов показывают, насколько низко готовы опуститься политические конкуренты. Насмешки о возможной инвалидности — это вообще новый уровень», — пояснил политик.
Игорь Шуваев ушел из жизни 12 апреля 2024 года в возрасте 61 года. Он был латвийским философом и преподавателем, профессором Латвийского университета, действительным членом Латвийской академии наук с 2017 года.