В латвийском интернете слишком много хейтеров? В других странах, оказывается, их еще больше
В 2025 году 42,3% интернет-пользователей в ЕС сталкивались в интернете с сообщениями, которые они считали враждебными и унизительными по отношению к определенным группам людей или отдельным лицам. Общий показатель по ЕС основан на данных 20 стран, по которым доступна информация. Данные опубликовал Eurostat.
В семи странах ЕС более половины жителей сталкивались с такими сообщениями. Самые высокие показатели зафиксированы в Венгрии (60,9%), Финляндии (56,7%) и Словакии (56,2%).
В то же время самые низкие показатели были в Латвии (29,3%), Греции (29,4%), Германии (33,7%) и Литве (33,8%).
Враждебные и унизительные сообщения были направлены против различных групп людей или отдельных лиц. Чаще всего люди видели сообщения, направленные против людей из-за их политических или социальных взглядов (33,7%), расового и этнического происхождения (25,5%), сексуальной ориентации (23,4%) и религии или убеждений (22,8%).
Враждебные сообщения также были направлены против людей по признаку пола (16,9%), инвалидности (11,5%), возраста (8,8%) или других личных характеристик (8,5%).
Как ранее писал Otkrito.lv, жителей Латвии предупредили - распространение в интернете этого вида материалов теперь карается уголовной статьей.