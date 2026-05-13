Крупные маневры с участием союзников: в Латвии идет насыщенный месяц военных учений
В мае в Латвии проходят более десяти заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения. В общей сложности в них примут участие около 7000 военнослужащих.
В мае в Латвии, в частности, проходят учения Kristāla bulta 2026, Spring Warrior, Spring Storm, Open Spirit 2026, Trojan Footprint 26, Iron Spear 2026, GRIFS VII, Baltic Zenith и Aurora 26.
На территории Латвии в мае также пройдет часть военных учений Сил специальных операций НАТО Trojan Footprint 26. Они станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе.