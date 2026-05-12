В Алуксненском крае придумали, что делать учащимся в случае воздушной тревоги
Комиссия по гражданской обороне территории сотрудничества Алуксненского края приняла решение о порядке организации учебного процесса в образовательных учреждениях края в ситуациях, когда объявляется возможная угроза в воздушном пространстве.
Как сообщает самоуправление, в случае, если сообщение системы сотового оповещения о возможной угрозе беспилотных летательных аппаратов (дронов) объявлено вне рабочего времени образовательных учреждений и до 6 часов утра не объявлено об окончании угрозы, учебный процесс отменяется во всех образовательных учреждениях, за исключением дошкольных учреждений.
Дошкольные образовательные учреждения обеспечивают учебный процесс в дежурном режиме, полностью возобновляя его после объявления об окончании угрозы.
В случае, если сообщение системы сотового оповещения получено в то время, когда в образовательных учреждениях уже идет учебный процесс, учреждения продолжают работу, соблюдая указания ответственных служб и меры безопасности.
Персонал образовательных учреждений обеспечивает связь с родителями учеников и информирует о рекомендации не приезжать за детьми в образовательное учреждение, если угроза сохраняется, а также организует учет персонала и учащихся.
Учитывая военные действия России против Украины, в приграничье Латвии, в том числе в Алуксненском крае, уже неоднократно объявлялась угроза в воздушном пространстве, и повторение подобных инцидентов возможно.
Самоуправление поясняет, что в случае получения сообщения системы сотового оповещения об угрозе в воздушном пространстве жителям необходимо следовать указанным в нем рекомендациям. На смартфоны рекомендуется скачать приложение "112 Latvija" — в нем можно найти полезные и надежные советы о том, как действовать в кризисной ситуации. Также в ситуациях, когда объявлена возможная угроза в воздушном пространстве, в приложении можно прочитать то же сообщение, которое было разослано через систему сотового оповещения, поясняют в самоуправлении.
