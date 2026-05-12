В Алуксненском крае придумали, что делать учащимся в случае воздушной тревоги

Самоуправление поясняет, что в случае получения сообщения системы сотового оповещения об угрозе в воздушном пространстве жителям необходимо следовать указанным в нем рекомендациям. На смартфоны рекомендуется скачать приложение "112 Latvija" — в нем можно найти полезные и надежные советы о том, как действовать в кризисной ситуации. Также в ситуациях, когда объявлена возможная угроза в воздушном пространстве, в приложении можно прочитать то же сообщение, которое было разослано через систему сотового оповещения, поясняют в самоуправлении.