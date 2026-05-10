Пентагон стал выкладывать в интернет документы, касающиеся НЛО. Что там можно увидеть?
Как сообщает DW, Министерство обороны США начало публиковать файлы, непосредственно касающиеся неопознанных воздушных явлений (НВЯ) и неопознанных летающих объектов (НЛО). Соответствующий раздел появился на сайте Пентагона.
Представители Пентагона назвали создание такого архива "беспрецедентной исторической инициативой, требующей координации между десятками ведомств и проверки десятков миллионов документов, многие из которых существуют только на бумаге и охватывают многие десятилетия". С учетом этого министерство планирует публиковать новые материалы каждые несколько недель "на постоянной основе по мере их обнаружения и рассекречивания".
В частности, в публикации файлов об НЛО участвуют Белый дом, Управление директора нацразведки, Минэнергетики, Управление Пентагона по решению вопросов об аномалиях во всех областях, NASA, ФБР и другие подразделения разведагентств США.
На данный момент на сайте Пентагона опубликован 161 файл об НЛО из архивов самого министерства, а также из баз данных ФБР, NASA и Госдепартамента США. В их числе - фотоснимки, документы в формате PDF, а также видеозаписи. Некоторые ролики были сняты в последние годы, а как минимум один из них - в январе 2026-го.
При этом отмечается, что, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие из них до сих пор не анализировали для объяснения выявленных аномалий.
Публиковать документы, связанные с НВЯ и НЛО, начали после февральского поручения президента США Дональда Трампа. Свое решение он объяснил "огромным общественным интересом" к этой теме.
Незадолго до этого вопрос существования НЛО действительно получил широкий резонанс в американском обществе. Поводом стали слова экс-президента США Барака Обамы. На вопрос ведущего подкаста Брайана Тайлера Коэна, "реальны ли инопланетяне", Обама в шутливой форме ответил: "Они существуют, но я их не видел. Их не держат в... как это называлось?.. в "Зоне 51". Нет же какого-то подземного бункера для них - если только не существует гигантского заговора, в рамках которого все это скрыли даже от президента США".